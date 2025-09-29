Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:32
24.633 +0,53%
Dow Jones 17:32
46.170 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Retail
In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 838,16 punti.
Condividi
```