Londra: positiva la giornata per WPP

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding che fornisce servizi di comunicazione, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.

Il movimento di WPP, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La situazione di medio periodo di WPP resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,667 sterline. Supporto visto a quota 3,605. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,73.

