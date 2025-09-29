Londra: positiva la giornata per WPP

holding che fornisce servizi di comunicazione

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,667 sterline. Supporto visto a quota 3,605. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)