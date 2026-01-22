Milano 13:17
44.951 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:17
10.167 +0,29%
Francoforte 13:17
24.853 +1,19%

Londra: positiva la giornata per Metlen Energy & Metals

Seduta vivace oggi per Metlen Energy & Metals, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.
