Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:37
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:37
46.166 -0,18%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Londra: scambi in positivo per ConvaTec Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di prodotti e tecnologie medicali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ConvaTec Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di ConvaTec Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,282 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,312. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,264.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
