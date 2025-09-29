Londra: scambi in positivo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di prodotti e tecnologie medicali
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ConvaTec Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di ConvaTec Group
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,282 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,312. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,264.
