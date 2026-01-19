Londra: andamento negativo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Pressione sulla società di prodotti e tecnologie medicali
, che tratta con una perdita del 2,70%.
Lo scenario su base settimanale di ConvaTec Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di ConvaTec Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,28 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,338. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,258.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)