Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Londra: andamento negativo per ConvaTec Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta con una perdita del 2,70%.

Lo scenario su base settimanale di ConvaTec Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di ConvaTec Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,28 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,338. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,258.

