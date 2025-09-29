Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:37
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:37
46.166 -0,18%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Londra: scambi in positivo per JD Sports Fashion

Rialzo marcato per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che tratta in utile del 2,67% sui valori precedenti.
