Milano 14:40
45.996 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:40
10.108 +1,03%
Francoforte 14:40
24.952 +0,34%

Crolla a Londra JD Sports Fashion

Pressione sul rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,93%.
