Londra: seduta difficile per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - A picco il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che presenta un pessimo -5,93%.

L'andamento di JD Sports Fashion nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di JD Sports Fashion è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,853 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 0,8026. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9034.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
