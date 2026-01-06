Londra: seduta difficile per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - A picco il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che presenta un pessimo -5,93%.
L'andamento di JD Sports Fashion
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di JD Sports Fashion
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,853 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 0,8026. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9034.
