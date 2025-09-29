Madrid: brillante l'andamento di Grifols

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società farmaceutica e chimica spagnola
, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Grifols
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,95%, rispetto a +0,36% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Analizzando lo scenario di Grifols
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,14 Euro. Prima resistenza a 12,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)