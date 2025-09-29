Milano 17:35
Madrid: brillante l'andamento di Grifols

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società farmaceutica e chimica spagnola, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,95%, rispetto a +0,36% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Analizzando lo scenario di Grifols si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,14 Euro. Prima resistenza a 12,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12.

