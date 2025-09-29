Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:38
24.630 +0,52%
Dow Jones 17:38
46.177 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: allunga il passo Globalfoundries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla Globalfoundries, che passa di mano con un aumento del 5,73%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Globalfoundries rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 37,95 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37,12. L'equilibrata forza rialzista di Globalfoundries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 38,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
