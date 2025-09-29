New York: andamento negativo per Intel

(Teleborsa) - Retrocede il principale produttore di chip
, con un ribasso del 3,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Intel
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)