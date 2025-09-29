Milano 17:35
New York: andamento negativo per Intel

New York: andamento negativo per Intel
(Teleborsa) - Retrocede il principale produttore di chip, con un ribasso del 3,35%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Intel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
