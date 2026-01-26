Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:38
25.778 +0,67%
Dow Jones 17:38
49.255 +0,32%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

New York: seduta difficile per Intel

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Intel
(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale produttore di chip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,19% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso dei semiconduttori. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44,1 USD. Primo supporto visto a 42,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```