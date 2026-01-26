New York: seduta difficile per Intel

(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale produttore di chip
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,19% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso dei semiconduttori
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44,1 USD. Primo supporto visto a 42,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)