Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

New York: luce verde per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per MicroStrategy Incorporated
Effervescente l'azienda di analisi e business intelligence, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,85%.
Condividi
```