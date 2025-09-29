Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:39
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:39
46.184 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: movimento negativo per Intel

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Intel
Composto ribasso per il principale produttore di chip, in flessione del 3,35% sui valori precedenti.
Condividi
```