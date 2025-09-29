Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:39
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:39
46.184 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: rally per Seagate Technology

New York: rally per Seagate Technology
Prepotente rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra una salita bruciante del 7,35% sui valori precedenti.
