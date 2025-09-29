New York: rosso per Chevron

colosso petrolifero statunitense

Dow Jones

gigante oil di San Ramon

Chevron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 158,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 155,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 160,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)