Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:39
24.630 +0,51%
Dow Jones 17:39
46.184 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: rosso per Chevron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso petrolifero statunitense, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento del gigante oil di San Ramon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di Chevron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 158,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 155,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 160,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
