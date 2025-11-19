New York: calo per Chevron

(Teleborsa) - Rosso per il colosso petrolifero statunitense
, che sta segnando un calo del 2,09%.
Il trend del gigante oil di San Ramon
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Chevron
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 150 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 151,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 149,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)