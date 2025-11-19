New York: calo per Chevron

colosso petrolifero statunitense

gigante oil di San Ramon

Dow Jones

Chevron

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,09%.Il trend delmostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 150 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 151,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 149,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)