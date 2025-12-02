New York: giornata depressa per Chevron

(Teleborsa) - Sottotono il colosso petrolifero statunitense
, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana del gigante oil di San Ramon
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Chevron
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 151,5 USD. Primo supporto individuato a 148,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 154,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)