Piazza Affari: andamento rialzista per De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la big degli elettrodomestici, che lievita del 2,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a De' Longhi rispetto all'indice di riferimento.


L'andamento di breve periodo del produttore di elettrodomestici mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 31,2 Euro e supporto a 30,66. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 31,74.

