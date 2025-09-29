Piazza Affari: andamento rialzista per De' Longhi

big degli elettrodomestici

FTSE Italia Mid Cap

De' Longhi

produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,58%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'andamento di breve periodo delmostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 31,2 Euro e supporto a 30,66. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 31,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)