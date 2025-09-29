Piazza Affari: andamento rialzista per De' Longhi

(Teleborsa) - Scambia in profit la big degli elettrodomestici
, che lievita del 2,58%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a De' Longhi
rispetto all'indice di riferimento.
L'andamento di breve periodo del produttore di elettrodomestici
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 31,2 Euro e supporto a 30,66. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 31,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)