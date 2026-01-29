Milano 13:31
De' Longhi, Equita alza target price in attesa dell'evento sul caffè Professionale

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 42 euro per azione (dai precedenti 41 euro) il target price su De' Longhi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, confermando la raccomandazione "Buy" dopo un fatturato 2025 migliore delle attese grazie al professionale e una guidance sulle vendite 2026 coerente con le aspettative.

Aspettando i risultati definitivi e l'evento sul caffè professionale dell'11-12 di febbraio, il consolidamento dei numeri 2025 (nella parte alta del range di EBITDA) e l'update del FX (impatto negativo a livello di sales ma neutrale a livello di EBITDA) portano il broker a un fine-tuning dell'Adj. EPS 2025-26 (circa +1%) con un Adj. EBITDA 2026 stimato ora a 645 milioni di euro (sales: organico +4,4% e FX -1%, margini: flattish YoY).

L'11/12 di febbraio De' Longhi terrà un CMD/focus sul business professionale, che viene considerato tra le parti più interessanti del business (crescita organica FY25 a circa +32%). "Non ci aspettiamo particolari target quantitativi di medio termine ma maggior colore sulla strategia/posizionamento e sulle ulteriori opportunità di crescita", commenta Equita.

(Foto: Tyler Nix su Unsplash)
