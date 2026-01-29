Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

big degli elettrodomestici

FTSE Italia Mid Cap

De' Longhi

indice delle società a media capitalizzazione

produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,40%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 35,26 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,82. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 34,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)