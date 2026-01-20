Milano 13:22
Piazza Affari: performance negativa per De' Longhi
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big degli elettrodomestici, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di De' Longhi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di elettrodomestici. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,91 Euro. Primo supporto visto a 35,95. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,59.

