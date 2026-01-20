Piazza Affari: performance negativa per De' Longhi

big degli elettrodomestici

De' Longhi

FTSE Italia Mid Cap

produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,91 Euro. Primo supporto visto a 35,95. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)