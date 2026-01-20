Piazza Affari: performance negativa per De' Longhi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big degli elettrodomestici
, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di De' Longhi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di elettrodomestici
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,91 Euro. Primo supporto visto a 35,95. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,59.
