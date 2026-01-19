Piazza Affari: si concentrano le vendite su De' Longhi

(Teleborsa) - Pressione sulla big degli elettrodomestici
, che tratta con una perdita del 2,92%.
Il trend di De' Longhi
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo del produttore di elettrodomestici
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 37,67 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 38,29.
