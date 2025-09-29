Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:42
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:42
46.176 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto immobiliare italiano

Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia avanza in maniera frazionale, arrivando a 8.608,81 punti.
