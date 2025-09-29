Piazza Affari: in rally Avio

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda aerospaziale italiana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Avio
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 51,35 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 53,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)