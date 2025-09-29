Milano
17:35
42.554
-0,22%
Nasdaq
17:43
24.629
+0,51%
Dow Jones
17:43
46.172
-0,16%
Londra
17:35
9.300
+0,16%
Francoforte
17:35
23.745
+0,02%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 17.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli
Migliori e peggiori
,
In breve
29 settembre 2025 - 09.35
Apprezzabile rialzo per il
re del cachemire
, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: brusca correzione per Brunello Cucinelli
Titoli e Indici
Brunello Cucinelli
+9,02%
Altre notizie
Piazza Affari: risultato positivo per Brunello Cucinelli
Si muove in ribasso Brunello Cucinelli a Piazza Affari
Brunello Cucinelli brilla a Piazza Affari. JP Morgan assegna "overweight"
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: profondo rosso per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto