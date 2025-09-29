Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:44
24.638 +0,55%
Dow Jones 17:44
46.181 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: rosso per l'indice dei titoli bancari in Italia

Il Comparto bancario a Piazza Affari perde l'1,28%, continuando la seduta a 31.209,39 punti.
