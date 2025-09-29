Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:46
24.637 +0,55%
Dow Jones 17:46
46.179 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: sviluppi positivi per SOL

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,77%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SOL rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 53,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,6. Il peggioramento di SOL è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
