Piazza Affari: sviluppi positivi per SOL

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,77%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SOL
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 53,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,6. Il peggioramento di SOL
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)