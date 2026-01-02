Milano 14:05
45.228 +0,63%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:05
9.974 +0,43%
Francoforte 14:05
24.570 +0,33%

Piazza Affari: scambi negativi per SOL

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per SOL
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che mostra un decremento dell'1,84%.

La tendenza ad una settimana di SOL è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47,52. L'equilibrata forza rialzista di SOL è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 50,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```