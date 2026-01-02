Piazza Affari: scambi negativi per SOL

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, che mostra un decremento dell'1,84%.
La tendenza ad una settimana di SOL
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47,52. L'equilibrata forza rialzista di SOL
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 50,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)