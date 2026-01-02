Milano 14:05
Piazza Affari: performance negativa per SOL

Pressione sul produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che tratta con una perdita dell'1,84%.
