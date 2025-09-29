Tether, con nuovo collocamento vola nella galassia delle più capitalizzate

Tesla

(Teleborsa) - Con un nuovodi dollari,, la società emittente la stablecoin più scambiata al mondo, quella legata al dollaro americano, si classifica fra le società a maggior valore di Wall Street. Grazie al nuovo collocamento, scive l'agenzia Bloomberg, la capitalizzazione della società, collocandola al pari di big comedi Sam Altman edi Elon Musk.L'ascesa delle criptovalute ed in particolare delle stablecoin è statache ha sollecitato una regolamentazione più puntuale del settore e lanciato egli stesso la propria criptovaluta "di famiglia". Tutto questo ha favorito un'impennata del mercato delle criptovalute e soprattutto delle stablecoin, su cui si sono gettate anche le istituzioni tradizionali ed anche le banche centrali, che stanno progettando proprie valute digitali.Fra le stablecoin,quest'anno, perché il suo, una valuta di riferimento in tutto il mondo. Glidella stablecoinvengono puntualmente, che l'anno scorso hanno generato. Una valutazione di 500 miliardi di dollari equivarrebbe ad un, molto meno della rivale Circle Internet Group, valutata 31 miliardi di dollari, pari a 180 volte gli utili ante imposte. Secondo alcuni osservatori il mercato delle sablecoin può ancora continuare a crescere a questi ritmi, mentre c'è chi avverte che si tratti di una "bolla" che prima o poi scoppierà.Tether Holding è la. Il sistema della parità con il dollaro garantisce alle stablecoin di renderee favorire gli, rappresentando un "ponte" fra mondo reale e mondo digitale eimprovvise, come invece avviene per le criptovalute in senso stretto. Spesso le stablecoin vengono usate per inviare denaro oltre confine, ma anche come riserva di valore per chi fa trading in criptovalute, in attesa di reinvestire i proventi nel mercato crypto.Ma anche in questo settore la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita. Tether ha emesso sino ad oggi circa 170 miliardi di USDT in circolazione, più del doppio rispetto alla rivale Circle, con la sua stablecoin USDC. La società ha anche fatto il pieno di utili, chiudendo il 2024 con ben 13 miliardi di profitti, derivanti soprattutto dagli acquisti di titoli di stato che tiene a riserva., Tether Holding è la società emittente della stablecoin più scambiata al mondo. Se Tether raggiungesse il valore di 500 miliardi, il suo fondatore,, arriverebbe ad un, collocandosiassieme a Elon Musk Musk (), Larry Ellison (), Mark Zuckerberg () e Jeff Bezos ().Ormai a sessant'anno suonati, Devasini è già un multimiliardario, ma la sua carriera è stata a dir poco inconsueta, avendo ben presto abbandonato la carriera medica per dedicarsi, prima, alla tecnologia ed all'hardware, poi anche alla finanza, con il lancio di Tether nel 2014. Schivo e riservato, Devasini ha scelto Lugano in Svizzera per porre la sua residenza e la sede operativa della sua società.