Tether ferma azionisti che volevano vendere azioni con forte sconto

(Teleborsa) -, il maggior emittente di stablecoin al mondo,. Lo scrive Bloomberg, spiegando che la società sta valutando modalità per garantire liquidità agli investitori dopo essere intervenuta per impedire ad alcuni azionisti esistenti di cedere le proprie quote.I dirigenti di Tether stannoe la rappresentazione digitale delle azioni della società su una blockchain attraverso un metodo noto come tokenizzazione dopo il completamento dell'accordo, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione. Le deliberazioni arrivano dopo che Tether è intervenuta per impedire il piano di almeno un azionista esistente di cedere le azioni con un forte sconto rispetto alla valutazione di 500 miliardi di dollari che la società sta cercando di raggiungere.Tether ha "ricevuto una chiara conferma che questi sforzi non proseguiranno", ha dichiarato la società in risposta alle domande di Bloomberg sui piani degli azionisti di vendere azioni. "consolidato condotto dalle banche d'investimento globali di livello 1 o di collaborare con soggetti non autorizzati dal management di Tether", ha affermato la società.