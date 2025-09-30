Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio
, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di ArcelorMittal
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)