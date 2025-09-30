Milano 10:00
Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46.439, mentre il primo supporto è stimato a 46.070,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46.807,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
