Appuntamenti macroeconomici del 30 settembre 2025

(Teleborsa) - Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,4%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)
03:45 Cina
: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 50,5 punti)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,9%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,5%)
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito
: Partite correnti (atteso -24,8 Mld £; preced. -23,5 Mld £)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,4%)
08:45 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,9%; preced. 0,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,6%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
12:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. 1,2%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,2%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti)