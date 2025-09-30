Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:42
24.623 +0,05%
Dow Jones 21:42
46.325 +0,02%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%

Il DAX termina gli scambi a 23.880,72 punti

Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 23.880,72 punti.
