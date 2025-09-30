Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:43
24.624 +0,05%
Dow Jones 21:43
46.328 +0,03%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.350,43 punti

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,54%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,54% e chiude a 9.350,43 punti.
