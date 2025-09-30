Milano 11:10
Cronos Vita, conclusa scissione: intero portafoglio a cinque compagnie
(Teleborsa) - Cronos Vita Assicurazioni ha comunicato che, in data 1° ottobre 2025, in seguito al completamento del processo di scissione totale non proporzionale autorizzato da IVASS, la compagnia si estinguerà, con conseguente cessazione della propria attività.

A decorrere dalla stessa data, l'intero portafoglio assicurativo della compagnia verrà ripartito tra le cinque società beneficiarie - Allianz, Fideuram Vita, Generali Italia, Poste Vita e Unipol Assicurazioni, che subentreranno nei contratti assicurativi della clientela.

La conclusione positiva del processo di scissione di Cronos Vita segna "il compimento di un percorso che, pur caratterizzato da particolare complessità e unicità, fin dal suo inizio ha avuto come principale obiettivo quello di garantire stabilità al settore assicurativo, salvaguardando integralmente il risparmio dei clienti e tutti gli stakeholder coinvolti, a partire dal personale della Compagnia, grazie alla collaborazione fra le beneficiarie e alla solida guida delle autorità", si legge in una nota.

Il risultato di questa operazione di sistema ha visto collaborare 5 compagnie assicurative nazionali e internazionali e 30 istituti di credito, tutti impegnati nella realizzazione del piano sotto il controllo delle competenti Autorità di Vigilanza e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze delle Imprese e del Made in Italy.

