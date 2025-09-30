Cronos Vita, conclusa scissione: intero portafoglio a cinque compagnie

(Teleborsa) - Cronos Vita Assicurazioni
ha comunicato che, in data 1° ottobre 2025, in seguito al completamento del processo di scissione totale
non proporzionale autorizzato da IVASS, la compagnia si estinguerà, con conseguente cessazione della propria attività.
A decorrere dalla stessa data, l'intero portafoglio assicurativo
della compagnia verrà ripartito tra le cinque società beneficiarie
- Allianz
, Fideuram Vita, Generali
Italia, Poste
Vita e Unipol Assicurazioni
, che subentreranno nei contratti assicurativi della clientela.
La conclusione positiva del processo di scissione di Cronos Vita segna "il compimento di un percorso che, pur caratterizzato da particolare complessità e unicità, fin dal suo inizio ha avuto come principale obiettivo quello di garantire stabilità al settore assicurativo, salvaguardando integralmente il risparmio dei clienti
e tutti gli stakeholder coinvolti, a partire dal personale della Compagnia, grazie alla collaborazione fra le beneficiarie e alla solida guida delle autorità", si legge in una nota.
Il risultato di questa operazione di sistema ha visto collaborare 5 compagnie assicurative nazionali e internazionali e 30 istituti di credito
, tutti impegnati nella realizzazione del piano sotto il controllo delle competenti Autorità di Vigilanza e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze delle Imprese e del Made in Italy.(Foto: by rawpixel on Unsplash)