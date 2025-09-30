Cronos Vita, conclusa scissione: intero portafoglio a cinque compagnie

Allianz

(Teleborsa) -ha comunicato che, in data 1° ottobre 2025, in seguito alnon proporzionale autorizzato da IVASS, la compagnia si estinguerà, con conseguente cessazione della propria attività.A decorrere dalla stessa data, l'della compagnia verrà, Fideuram Vita,Italia,Vita e, che subentreranno nei contratti assicurativi della clientela.La conclusione positiva del processo di scissione di Cronos Vita segna "il compimento di un percorso che, pur caratterizzato da particolare complessità e unicità, fin dal suo inizio ha avuto come principale obiettivo quello di garantire stabilità al settore assicurativo,e tutti gli stakeholder coinvolti, a partire dal personale della Compagnia, grazie alla collaborazione fra le beneficiarie e alla solida guida delle autorità", si legge in una nota.Il risultato di questa operazione di sistema ha visto, tutti impegnati nella realizzazione del piano sotto il controllo delle competenti Autorità di Vigilanza e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze delle Imprese e del Made in Italy.