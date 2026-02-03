Milano
9:39
46.427
+0,92%
Nasdaq
2-feb
25.739
0,00%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
9:39
10.364
+0,22%
Francoforte
9:39
25.061
+1,06%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 09.56
Home Page
/
Notizie
/ Poste Italiane, Berenberg incrementa target price e conferma Buy
Poste Italiane, Berenberg incrementa target price e conferma Buy
Finanza
,
Consensus
03 febbraio 2026 - 08.58
(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a
26,4 euro
per azione (dai precedenti 22,6 euro) il
target price
su
Poste Italiane
, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
