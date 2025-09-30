Fed, Jefferson: economia statunitense attesa in crescita del l’1,5% in linea con il primo semestre

(Teleborsa) - Il vicepresidente della Federal Reserve Philip Jefferson
, parlando a una conferenza della Banca di Finlandia a Helsinki, ha dichiarato lunedì di aspettarsi che la crescita economica statunitense continui a un ritmo di circa l’1,5% per il resto del 2025, avvertendo che il mercato del lavoro potrebbe subire stress senza il sostegno della banca centrale.
"L'indebolimento dell'attività del mercato del lavoro si accompagna a un rallentamento dell'attività economica complessiva quest'anno
. Nella prima metà del 2025, il PIL statunitense è cresciuto a un tasso annuo di circa l'1,5%, il che riflette un netto rallentamento rispetto al tasso di crescita del 2,5% dello scorso anno. Il rallentamento dell'attività economica nella prima metà di quest'anno è stato principalmente determinato da una minore spesa al consumo. Detto questo, la spesa al dettaglio statunitense ha registrato una ripresa durante l'estate. Nel complesso, mi aspetto che l'economia statunitense mantenga il tasso di crescita del primo semestre per il resto dell'anno
", ha affermato Jefferson.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, "si è registrato un notevole rallentamento sia dell'offerta che della domanda di lavoro". E Jefferson stima che "il tasso di disoccupazione potrebbe aumentare leggermente quest'anno, prima di tornare a scendere l'anno prossimo
".
"Passando all'altro lato del nostro doppio mandato, resta degno di nota il notevole rallentamento dell'inflazione rispetto ai massimi registrati alla riapertura dell'economia dopo le interruzioni dovute alla pandemia. L'inflazione, tuttavia, rimane leggermente al di sopra del nostro obiettivo del 2% e i dazi annunciati e implementati finora si stanno riflettendo sui prezzi di alcuni beni
".
"Considero l'incertezza sulle mie prospettive di base particolarmente elevata
, principalmente a causa delle nuove politiche introdotte dall'attuale amministrazione statunitense e dei loro effetti su occupazione e inflazione". Tuttavia, man mano che le modifiche a queste politiche saranno finalizzate e avremo più tempo per valutare il loro impatto sull'economia, Jefferson si aspetta che "parte dell'incertezza generale sull'economia statunitense diminuisca
".
In tema di inflazione, il Vice Presidente si aspetta che "il processo di disinflazione riprenda dopo quest'anno e che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nei prossimi anni
".
"Con un tasso di disoccupazione al 4,3%, il mercato del lavoro si sta indebolendo, il che suggerisce che, se non supportato, potrebbe andare incontro a tensioni
. Per bilanciare il rischio di un'inflazione persistentemente superiore al target e il rischio di un deterioramento del mercato del lavoro, ho sostenuto un taglio di 25 punti base del nostro intervallo obiettivo durante l'ultima riunione del FOMC
. Questa modifica ha avvicinato il nostro tasso di riferimento a una posizione più neutrale, pur mantenendo un approccio equilibrato nel promuovere i nostri obiettivi a doppio mandato".
Per quanto riguarda l'andamento futuro del tasso di riferimento, conclude Jefferson, "continuerò a valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria sulla base dei dati in arrivo
, dell'evoluzione delle prospettive e del bilanciamento dei rischi. Considererò e valuterò anche le informazioni sulle politiche governative e i loro effetti sull'economia".(Foto: @ Shutterstock)