Fed, Jefferson: economia statunitense attesa in crescita del l’1,5% in linea con il primo semestre

(Teleborsa) - Il vicepresidente della Federal Reserve, parlando a una conferenza della Banca di Finlandia a Helsinki, ha dichiarato lunedì di aspettarsi che la crescita economica statunitense continui a un ritmo di circa l’1,5% per il resto del 2025, avvertendo che il mercato del lavoro potrebbe subire stress senza il sostegno della banca centrale."L'. Nella prima metà del 2025, il PIL statunitense è cresciuto a un tasso annuo di circa l'1,5%, il che riflette un netto rallentamento rispetto al tasso di crescita del 2,5% dello scorso anno. Il rallentamento dell'attività economica nella prima metà di quest'anno è stato principalmente determinato da una minore spesa al consumo. Detto questo, la spesa al dettaglio statunitense ha registrato una ripresa durante l'estate. Nel complesso,", ha affermato Jefferson.Per quanto riguarda il mercato del lavoro, "si è registrato un notevole rallentamento sia dell'offerta che della domanda di lavoro". E Jefferson stima che "il"."Passando all'altro lato del nostro doppio mandato, resta degno di nota il notevole rallentamento dell'inflazione rispetto ai massimi registrati alla riapertura dell'economia dopo le interruzioni dovute alla pandemia. L'"."Considero l', principalmente a causa delle nuove politiche introdotte dall'attuale amministrazione statunitense e dei loro effetti su occupazione e inflazione". Tuttavia, man mano che le modifiche a queste politiche saranno finalizzate e avremo più tempo per valutare il loro impatto sull'economia, Jefferson si aspetta che "".In tema di inflazione, il Vice Presidente si aspetta che "il"."Con un tasso di disoccupazione al 4,3%, il mercato del lavoro si sta indebolendo, il che suggerisce che,. Per bilanciare il rischio di un'inflazione persistentemente superiore al target e il rischio di un deterioramento del mercato del lavoro, ho. Questa modifica ha avvicinato il nostro tasso di riferimento a una posizione più neutrale, pur mantenendo un approccio equilibrato nel promuovere i nostri obiettivi a doppio mandato".Per quanto riguarda l'andamento futuro del tasso di riferimento, conclude Jefferson, "continuerò a valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, dell'evoluzione delle prospettive e del bilanciamento dei rischi. Considererò e valuterò anche le informazioni sulle politiche governative e i loro effetti sull'economia".