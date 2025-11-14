Fed, Schmid: indipendenza banca centrale ha evitato uno shock durante lo shutdown

(Teleborsa) - Secondo il presidente della Fed di Kansas City,, la recente paralisi del governo federale statunitense ha messo in evidenza il valore dell’indipendenza della. Intervenendo a una conferenza sul settore energetico organizzata dalle Fed di Kansas City e Dallas, Schmid ha sottolineato come l’autonomia della banca centrale abbia consentito di mantenere operative lenonostante il blocco dei finanziamenti federali.£C’è probabilmente una grande lezione nell’indipendenza della banca centrale, che può continuare a sostenere il flusso di denaro", ha affermato Schmid, evidenziando il ruolo critico della Fed come infrastruttura finanziaria del Paese.Il banchiere ha inoltre avvertito dei potenzialiqualora l’operatività della Fed fosse compromessa durante uno shutdown, osservando: "Se quel lavoro si fermasse, questo genererebbe un vero shock per il sistema".