Raphael Bostic annuncia l’addio alla guida della Fed di Atlanta a febbraio 2026

(Teleborsa) - Il presidente delladi Atlanta,, ha annunciato che lascerà il suo incarico alla scadenza del mandato, il 28 febbraio 2026. In carica dal giugno 2017, Bostic è stato il primo presidente regionale afroamericano e apertamente gay nella storia della banca centrale statunitense.In una nota, ha dichiarato di essere "orgoglioso dei progressi compiuti verso un’che funzioni per tutti" e di voler proseguire in futuro questa missione "in nuovi modi".Cnbc spiega che Bostic è considerato un centrista e che si è mostrato prudente nel sostenerein un contesto diancora elevata ein rallentamento.