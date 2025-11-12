Raphael Bostic annuncia l’addio alla guida della Fed di Atlanta a febbraio 2026

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve
di Atlanta, Raphael Bostic
, ha annunciato che lascerà il suo incarico alla scadenza del mandato, il 28 febbraio 2026. In carica dal giugno 2017, Bostic è stato il primo presidente regionale afroamericano e apertamente gay nella storia della banca centrale statunitense.
In una nota, ha dichiarato di essere "orgoglioso dei progressi compiuti verso un’economia
che funzioni per tutti" e di voler proseguire in futuro questa missione "in nuovi modi".
Cnbc spiega che Bostic è considerato un centrista e che si è mostrato prudente nel sostenere tagli dei tassi
in un contesto di inflazione
ancora elevata e mercato del lavoro
