Raphael Bostic annuncia l’addio alla guida della Fed di Atlanta a febbraio 2026

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, ha annunciato che lascerà il suo incarico alla scadenza del mandato, il 28 febbraio 2026. In carica dal giugno 2017, Bostic è stato il primo presidente regionale afroamericano e apertamente gay nella storia della banca centrale statunitense.

In una nota, ha dichiarato di essere "orgoglioso dei progressi compiuti verso un’economia che funzioni per tutti" e di voler proseguire in futuro questa missione "in nuovi modi".

Cnbc spiega che Bostic è considerato un centrista e che si è mostrato prudente nel sostenere tagli dei tassi in un contesto di inflazione ancora elevata e mercato del lavoro in rallentamento.

(Foto: @ Shutterstock)
