Gentili Mosconi attesa al ritorno alla crescita nel terzo trimestre

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - In attesa della pubblicazione dei ricavi delil 28 novembre,prevede un ritorno alla crescita per, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, dopo la contrazione del 9,25% nel primo semestre 2025 e il calo del 20% nell’intero 2024.Secondo le stime della banca d'investimento specializzata in società a piccola e media capitalizzazione, il gruppo dovrebbe registrare unaa singola cifra alta, trainata da: l’acquisizione di nuovi clienti come Loro Piana, Ferragamo e diverse maison del lusso cinesi, l’aumento delle quote presso clienti storici – tra cui Bottega Veneta, Prada, Miu Miu e Versace – e l’espansione delle attività di lavorazioni conto terzi, come stampa e tintura .Le discussioni con il management indicano che il segmento, pari al 48% dei ricavi 2024, rappresenta il, con margini strutturalmente più elevati rispetto alle altre divisioni. La, con, permetterà inoltre di proseguire la strategia di acquisizioni, con sinergie attese in termini di cross-selling, reinternalizzazione dei margini e maggiore leva operativa.Secondo il report, il prossimo passo logico dell’integrazione verticale riguarda il, l’anello mancante della filiera. La crescente integrazione dovrebbe rafforzare il posizionamento competitivo e l’attrattività del gruppo come potenziale target per grandi maison del lusso.