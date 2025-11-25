Milano 11:31
Gentili Mosconi attesa al ritorno alla crescita nel terzo trimestre

(Teleborsa) - In attesa della pubblicazione dei ricavi del terzo trimestre il 28 novembre, Midcap prevede un ritorno alla crescita per Gentili Mosconi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, dopo la contrazione del 9,25% nel primo semestre 2025 e il calo del 20% nell’intero 2024.

Secondo le stime della banca d'investimento specializzata in società a piccola e media capitalizzazione, il gruppo dovrebbe registrare una crescita organica a singola cifra alta, trainata da tre fattori chiave: l’acquisizione di nuovi clienti come Loro Piana, Ferragamo e diverse maison del lusso cinesi, l’aumento delle quote presso clienti storici – tra cui Bottega Veneta, Prada, Miu Miu e Versace – e l’espansione delle attività di lavorazioni conto terzi, come stampa e tintura .

Le discussioni con il management indicano che il segmento accessori, pari al 48% dei ricavi 2024, rappresenta il principale motore della riaccelerazione, con margini strutturalmente più elevati rispetto alle altre divisioni. La posizione finanziaria, con 11,3 milioni di euro di cassa a fine 2025, permetterà inoltre di proseguire la strategia di acquisizioni, con sinergie attese in termini di cross-selling, reinternalizzazione dei margini e maggiore leva operativa.

Secondo il report, il prossimo passo logico dell’integrazione verticale riguarda il tessitura, l’anello mancante della filiera. La crescente integrazione dovrebbe rafforzare il posizionamento competitivo e l’attrattività del gruppo come potenziale target per grandi maison del lusso.

