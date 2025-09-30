Milano 10:06
42.349 -0,48%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:06
9.270 -0,32%
Francoforte 10:06
23.679 -0,28%

Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 2,23%.
