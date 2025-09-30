Francoforte: balza in avanti MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori aeronautici
, che avanza bene del 2,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MTU Aero Engines
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MTU Aero Engines
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di MTU Aero Engines
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 386,5 Euro e primo supporto individuato a 379. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 394.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)