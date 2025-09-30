Milano 16:24
Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni, con una variazione percentuale del 2,65%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del colosso delle costruzioni mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 220,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 226,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 216,1.

