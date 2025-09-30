Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

big tedesca delle costruzioni

Germany MDAX

Hochtief

colosso delle costruzioni

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,65%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 220,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 226,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 216,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)