Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni
, con una variazione percentuale del 2,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 220,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 226,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 216,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)