Francoforte: movimento negativo per Porsche

colosso tedesco delle auto sportive

Porsche

DAX

Porsche

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,06%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42 Euro. Supporto visto a quota 41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)