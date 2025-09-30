Milano 16:24
Francoforte: movimento negativo per Porsche

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso tedesco delle auto sportive, che presenta una flessione del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Porsche più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Porsche resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42 Euro. Supporto visto a quota 41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
