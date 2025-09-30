Francoforte: movimento negativo per Porsche

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso tedesco delle auto sportive
, che presenta una flessione del 2,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Porsche
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Porsche
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42 Euro. Supporto visto a quota 41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)