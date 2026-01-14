Milano 14:04
45.671 +0,32%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:04
10.176 +0,38%
Francoforte 14:04
25.324 -0,38%

Francoforte: andamento negativo per Vonovia

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Vonovia
Composto ribasso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, in flessione del 2,61% sui valori precedenti.
Condividi
```