Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

ThyssenKrupp

Germany MDAX

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,23%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di breve periodo dellasuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 11,53 Euro e supporto visto a quota 11,3. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 11,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)