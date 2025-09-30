Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di acciaio
, che sta segnando un calo del 2,23%.
L'andamento di ThyssenKrupp
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni tecniche di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 11,53 Euro e supporto visto a quota 11,3. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 11,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)