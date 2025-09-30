Milano 16:25
42.619 +0,15%
Nasdaq 16:25
24.545 -0,27%
Dow Jones 16:25
46.311 -0,01%
Londra 16:25
9.335 +0,37%
Francoforte 16:25
23.777 +0,14%

Italia, Fatturato industria (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Fatturato industria (MoM) in luglio
Italia, Fatturato industria in luglio su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +1,2%.

(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
```